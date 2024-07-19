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В Севастополе вновь отключают от электроэнергии крупные ТЦ и предприятия

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Объекты промышленности и торговли в Севастополе вновь отключают от электроэнергии из-за дефицита, сообщили в пятницу в компании "Севастопольэнерго".

В РоссииВ Севастополе отключают электричество в крупных ТЦ в пользу жилого сектораЧитать подробнее

"От диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ (Филиал АО "Системный оператор ЕЭС" "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Крыма и города Севастополя" - ИФ) поступило распоряжение высвободить 17 мегаватт электроэнергии (...) Для обеспечения стабильного электроснабжения в жилых домах введен график временного отключения промышленных объектов и объектов торговли", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале компании.

Отключения коснулись крупных торговых центров "Муссон", Sea Mall, сети строительных магазинов "Уютстрой", завода судовой светотехники "Маяк", судоремонтного завода "Южный Севастополь" и ряд других предприятий. Ограничения действуют ориентировочно до 13:00 по Москве.

На юге России на фоне аномальной жары наблюдаются перебои с электроснабжением. В Крыму и Севастополе со вторника действуют графики отключения света.

Крым Севастополь
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