В Севастополе отключают электричество в крупных ТЦ в пользу жилого сектора

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Графики отключения света пересмотрят в Севастополе в пользу жилого сектора, сообщил в среду губернатор города Михаил Развожаев.

"Поручил "Севастопольэнерго" пересмотреть графики и ввести отключения света на крупных объектах - это позволило нам сейчас дать свет в жилых домах (...) Сейчас отключен ТЦ SeaMall, на очереди - ТЦ "Муссон" (одни из крупнейших торговых центров в Севастополе - ИФ). Также ограничена подача энергии на крупные строительные площадки", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Графики отключения света были введены в городе накануне днем. После 22:00 по Москве во вторник ограничения сняли, но днем в среду ввели вновь. Со вторника графики отключения света действуют и в Крыму.

16 июля в Минэнерго России сообщили о сбое в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В ночь на среду "Росэнергоатом" включил отключенный из-за сбоя оборудования энергоблок.

Ранее в среду в Минэнерго РФ заявили о восстановлении электроснабжения потребителей юга России, однако позднее предупредили, что риски ввода графиков отключений энергоснабжения остаются в южной части страны на фоне высоких температур.