Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Палестинский лидер Махмуд Аббас Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подготовка визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию находится в финальной стадии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит в Россию господина Аббаса готовится. Он находится в финальной стадии подготовки. И по конкретным срокам его мы вас в скором времени проинформируем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Сообщения об активной подготовке визита лидера Палестины в Россию появились в мае.