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Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии
Палестинский лидер Махмуд Аббас
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Подготовка визита палестинского лидера Махмуда Аббаса в Россию находится в финальной стадии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит в Россию господина Аббаса готовится. Он находится в финальной стадии подготовки. И по конкретным срокам его мы вас в скором времени проинформируем", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Сообщения об активной подготовке визита лидера Палестины в Россию появились в мае.

Дмитрий Песков Махмуд Аббас Палестина
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