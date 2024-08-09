В МИД России сообщили о скором визите Махмуда Аббаса в Москву

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Глава Палестинской Национальный администрации Махмуд Аббас скоро посетит Москву, сказал журналистам замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Его спросили о сроках этого визита.

"В ближайшее (время)", - ответил он.

По его словам, в ходе визита Аббаса должен состояться важный разговор и совместный анализ того, что происходит на Ближнем Востоке, выработка скоординированных подходов относительно того, что делать дальше "с тем, чтобы на Ближнем Востоке воцарились мир и безопасность на справедливой основе и в соответствии с решениями международного сообщества".

"Организация освобождения Палестины является законным представителем всего палестинского народа, мы выстраиваем эти отношения, очень конструктивные, в течение десятилетий. Этот визит очень важен для продолжения контактов и сотрудничества на всех направлениях", - добавил высокопоставленный дипломат.