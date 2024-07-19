Кремль назвал кризисной ситуацию с поставками нефти из РФ в Словакию и Венгрию

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о кризисной ситуации с поставками российской нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба", отметили, что с Киевом, прекратившим транзит, диалога нет.

"Я не думаю, что у нас есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит. Да и потом, решение принималось не на техническом, а на политическом уровне, здесь какой-то диалог у нас отсутствует", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия на государственном уровне пытаться разблокировать транзит нефти в Словакию и Венгрию по нефтепроводу "Дружба" после соответствующего решения Украины, либо будет помогать странам искать альтернативные способы доставки.

"Действительно, ситуация достаточно кризисная для наших получателей, но это никак не зависит от нас", - добавил Песков.

Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба". Словацкий транспортный оператор Transpetrol 18 июля сообщил, что Словакия прекратила получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" на фоне запрета на транзит, введенного Украиной. Ранее Венгрия также заявила, что больше не получает нефть от российской НК. Венгерская MOL является владельцем единственного в Словакии НПЗ Slovnaft, который может перерабатывать около 124 тыс. баррелей нефти в сутки.

"Поставки нефти от других российских экспортеров, не находящихся в расширенном украинском санкционном списке, благополучно доходят", - говорится в заявлении Transpetrol.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова в соцсети 18 июля сообщила, что обсудила в четверг с послом Украины Мирославом Кастраном текущую ситуацию частичного ограничения поставок нефти из-за санкций. "Я верю, что мы сможем решить эту проблему к взаимному удовлетворению", - написала она.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым тему бесперебойных поставок нефти и газа из России. "Сейчас мы трудимся над выработкой юридического решения для их возобновления через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию", - добавил он.

По контракту с MOL, который действует до 2025 года, "ЛУКОЙЛ" должен поставлять в республику 4 млн тонн нефти в год.