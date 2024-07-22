Венгрия и Словакия инициируют консультации с ЕС из-за ситуации с нефтью "ЛУКОЙЛа"

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Решение Украины о внесении в санкционный список российской компании "ЛУКОЙЛ", которое привело к приостановке транзита нефти, "неприемлемо и нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

На пресс-конференции в Брюсселе в понедельник он выразил мнение, что позиция Киева угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. "Это решение неприемлемо и непонятно со стороны государства, стремящегося вступить в ЕС", - сказал он.

По словам министра, этот шаг "нарушает соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, которое запрещает прерывать транзит энергоносителей". Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия совместно обратились в Европейскую комиссию с просьбой начать процесс консультаций. Если же вопрос не будет решен, он может быть передан в арбитражный суд, что может повлиять на соглашения между ЕС и Украиной.

"Сегодня вместе со Словакией мы инициировали эту процедуру консультаций - поскольку это срочный вопрос, поскольку энергоснабжение является острой проблемой. У ЕС есть три дня на проведение консультаций", - сказал Сийярто.

По его словам, в настоящее время ситуацию удалось стабилизировать с помощью "временных решений", но в долгосрочной перспективе без "ЛУКОЙЛа" невозможно обеспечить безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию.

"Мы вели и постоянно ведем переговоры со Словакией, чтобы разрешить эту ситуацию. На днях я также разговаривал по телефону с министром иностранных дел Украины, который сказал, что все виды поставок разрешены через Украину, что явно не соответствует действительности", - заявил Сийярто.

Как сообщалось, на прошлой неделе Словакия прекратила получать трубопроводную нефть от "ЛУКОЙЛа" на фоне запрета на транзит, введенного Киевом.

"В настоящее время мы фиксируем отмену поставок российской нефти на словацкий НПЗ компанией "ЛУКОЙЛ", которая, по имеющейся информации, внесена в расширенный украинский санкционный список", - цитировал Bloomberg агентство Transpetrol.

Киев в прошлом месяце ужесточил санкции против "ЛУКОЙЛа", фактически запретив транзит нефти, которая поступает в Центральную Европу через украинский участок по нефтепроводу "Дружба", пояснял Bloomberg. Компания является крупным поставщиком сырья как в Венгрию, так и в Словакию.

Будапешт ранее также заявил, что больше не получает нефть от "ЛУКОЙЛа". Венгерская MOL является владельцем единственного в Словакии НПЗ Slovnaft, который может перерабатывать около 124 тыс. баррелей нефти в сутки.

Сийярто ранее сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым тему бесперебойных поставок нефти и газа из России. "Сейчас мы трудимся над выработкой юридического решения для их возобновления через территорию Белоруссии и Украины в Венгрию", - заявлял он.

По контракту с MOL, который действует до 2025 года, "ЛУКОЙЛ" должен поставлять в республику 4 млн тонн нефти в год.