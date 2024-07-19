Вступление в силу закона о приоритете судов под флагом РФ при экспорте отложат

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту одобрил ко второму чтению законопроект, который устанавливает приоритетное использование судов под российским флагом для вывоза грузов из российских морских портов. В новой редакции сказано, что норма вступит в силу с 1 сентября 2027 года, в то время как ранее предполагалось, что с 1 марта 2025 года.

Правительство внесло в палату законопроект № 452647-8 в октябре 2023 года, в первом чтении он был принят в ноябре и с тех пор проходил согласование.

Согласно законопроекту, перечень грузов, вывозимых из морских портов с использованием судов под российским флагом, определит правительство. При приоритетном использовании судов под российским флагом стоимость фрахта при перевозке грузов устанавливается в соответствии с действующими положениями Кодекса торгового мореплавания (КТМ). Действующая редакция статьи 164 КТМ о размере фрахта определяет, что его стоимость устанавливается соглашением сторон. При отсутствии соглашения сторон размер фрахта исчисляется исходя из ставок, применяемых в месте погрузки груза и во время погрузки груза.

Законопроект предусматривает создание федеральной информационной системы по организации экспорта грузов из российских морских портов, которая обеспечит сбор, обработку, анализ и предоставление информации об отправителях, судовладельцах и капитанах морских портов. В системе будут размещены заявки отправителей на экспорт грузов, предложения судовладельцев о возможности его вывоза и другие данные, позволяющие осуществить вывоз груза с приоритетным использованием судов под российским флагом.

Как говорится в пояснительной записке, полномочиями по организации и обеспечению функционирования информационной системы организации вывоза грузов из российских морских портов будет наделен Росморречфлот. Контроль за исполнением требования о приоритетном использовании российских судов будет осуществлять капитан морского порта.

Авторы законопроекта рассчитывают, что благодаря этому механизму увеличится количество судов, желающих вставать под российский флаг.

Привязка экспортных грузоперевозок к судам под российским флагом обсуждается с 2019 года.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании 23 июля. Сам закон вступит в силу с сентября 2027 года, но будет распространяться на правоотношения, возникшие из договоров морской перевозки грузов, заключенных начиная с 1 января 2023 года.