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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В I чтении принят проект о приоритете судов под флагом РФ при экспорте грузов из морских портов

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий приоритетное использование судов под флагом РФ для вывоза грузов из российских морских портов.

Документ (№452647-8) в октябре внесло в парламент правительство.

Согласно принятым поправкам, перечень грузов, вывозимых из морских портов с использованием судов под флагом РФ, определит правительство. При приоритетном использовании судов под флагом РФ стоимость фрахта при перевозке грузов устанавливается в соответствии с действующими положениями Кодекса торгового мореплавания (КТМ).

Действующая редакция статьи 164 КТМ о размере фрахта определяет, что его стоимость устанавливается соглашением сторон. При отсутствии соглашения сторон размер фрахта исчисляется исходя из ставок, применяемых в месте погрузки груза и во время погрузки груза.

Законопроект предусматривает создание федеральной информационной системы по организации экспорта грузов из российских морских портов, которая обеспечит сбор, обработку, анализ и предоставление информации об отправителях, судовладельцах и капитанах морских портов. В системе будут размещены заявки отправителей на экспорт грузов, предложения судовладельцев о возможности его вывоза и другие данные, позволяющие осуществить вывоз груза с приоритетным использованием судов под флагом РФ.

Согласно пояснительной записке, полномочиями по организации и обеспечению функционирования информационной системы организации вывоза грузов из морских портов РФ будет наделено Федеральное агентство морских и речных перевозок (Росморречфлот). Контроль за исполнением требования о приоритетном использовании российских судов будет осуществлять капитан морского порта.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Как сообщалось, министерство транспорта РФ в октябре 2022 года подготовило проект изменений в КТМ, наделяющих правительство полномочиями по определению перечня грузов российских грузовладельцев для перевозок отечественными судами с возможностью устанавливать стоимость фрахта при их перевозке. Ранее Минтранс также выступал с предложениями по поддержке российского флота. В апреле 2022 года ведомство подготовило законопроект о приоритетном использовании российских судов для вывоза из морских портов определенных видов и объемов грузов. Привязка экспортных грузоперевозок к судам под флагом РФ обсуждалась также в 2019 году.

Госдума
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