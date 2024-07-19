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Суд в Москве отправил под домашний арест директора одного из институтов РУДН

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отправил под домашний арест профессора, директора Института биохимической технологии и нанотехнологии (ИБХТН) РУДН Ярослава Станишевского, задержанного по делу о мошенничестве.

Станишевский будет находиться под домашним арестом до 9 августа, заявили "Интерфаксу" в суде.

Также директору ИБХТН установлен ряд запретов. Так, ему запрещено покидать и менять без письменного разрешения следователя место жительства, общаться с кем-либо, за исключением защитников, близких родственников, проживающих совместно с ним, получать и отправлять корреспонденцию, пользоваться любыми средствами связи, включая телевидение и интернет, за исключением использования телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб, в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Профессору вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему грозит до 10 лет колонии.

По версии следствия, Станишевский и иные лица, решив похитить деньги, предоставленные в качестве субсидий, сообщили заведомо ложные сведения относительно критерия соответствия организации для участия в программе с целью получения субсидии.

Согласно открытым данным, Станишевский является экспертом в области проведения государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций. Член редакционной коллегии журнала "Разработка и регистрация лекарственных средств" (ВАК, Scopus).

РУДН Москва Ярослав Станишевский Тверской суд
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