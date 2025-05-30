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По делу о легализации мигрантов через поддельное тестирование задержаны 17 человек

В СК считают организатором схемы директора центра тестирования мигрантов при РУДН Патриса Лумумбы

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Пермском крае расследуют уголовное дело об организации незаконной миграции преступным сообществом, созданном директором центра тестирования мигрантов при РУДН имени Патриса Лумумбы, обвинения по делу предъявлены 17 фигурантам, им уже избрана мера пресечения, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год директор центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы и его подчиненные, а также сотрудники коммерческой фирмы организовали "устойчивое преступное сообщество" для создания условий для незаконной легализации в России иностранцев "под видом оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации".

Сотрудники задействованной фирмы в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях нанимали агентов, которые организовывали проведение экзамена в этих регионах, а также тех, кто тестировал иностранцев. Агенты находили иностранцев "с целью фальсификации их реального уровня необходимых знаний для выдачи им сертификатов, необходимых для получения патента (разрешения на работу), разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства России", сказано в пресс-релизе.

Сфальсифицированные результаты тестирования вместе с копиями документов иностранцев и регионов передавали в международный центр языкового тестирования при РУДН, "сотрудники которого, достоверно зная о фальсификации, принимали решение о выдаче вышеуказанных сертификатов", считает следствие.

Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, сообщество успело создать условия для незаконного нахождения в России не менее 200 иностранцев. Преступления выявлены при содействии оперативных сотрудников ГУЭБ МВД, УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю, а также УФСБ по Пермскому краю. Деятельность сообщества пресечена.

Уголовное дело расследуют по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции организованной группой, с использованием служебного положения), ч. 3 ст. 210 УК (организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 2 ст. 210 УК (участие в преступном сообществе).

Обвинения предъявлены 17 фигурантам дела. Предполагаемые организаторы сообщества арестованы, остальным избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Петренко добавила, что дело ведет следственное управление СКР по Пермскому краю, при содействии сотрудников МВД, а также регионального управления ФСБ.

РУДН СКР Москва Пермский край
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