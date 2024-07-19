Поиск

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международный авиационно-космический салон МАКС-2024 пройдет в онлайн-формате с 23 по 28 июля, говорится в официальном телеграм-канале выставки.

"Организатор Международных авиационно-космических салонов МАКС - АО "Авиасалон" - сообщает о завершении подготовки к запуску уникального онлайн-проекта eMAKS, старт которого намечен на 23 июля 2024 года в 10:00", - говорится в сообщении.

"Посетителей ждет насыщенная демонстрационная программа, включающая лучшие моменты авиасалонов МАКС за последние 20 лет, а также видеоматериалы ведущих компаний аэрокосмической отрасли. Каждый день будет посвящен определенной тематике: от новинок авиационной техники до исторической авиации и пилотажных групп", - сказано в сообщении.

МАКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России объявили в розыск журналиста Олега Кашина

ЦБ купил у ВЭБа строящийся деловой центр SLAVA в Москве

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Журналист WSJ Эван Гершкович получил 16 лет колонии по делу о шпионаже

Вильфанд назвал повторы волн аномальной жары следствием глобального потепления

Северная Осетия ввела временные ограничения энергопотребления

Роскомнадзору неизвестно о сбоях у российских компаний из-за проблем у Microsoft

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Подготовка визита Аббаса в РФ находится в финальной стадии

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию

Авиатранспорт России работает штатно, рейсы выполняются по расписанию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });