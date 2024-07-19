Авиасалон МАКС-2024 пройдет онлайн

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Международный авиационно-космический салон МАКС-2024 пройдет в онлайн-формате с 23 по 28 июля, говорится в официальном телеграм-канале выставки.

"Организатор Международных авиационно-космических салонов МАКС - АО "Авиасалон" - сообщает о завершении подготовки к запуску уникального онлайн-проекта eMAKS, старт которого намечен на 23 июля 2024 года в 10:00", - говорится в сообщении.

"Посетителей ждет насыщенная демонстрационная программа, включающая лучшие моменты авиасалонов МАКС за последние 20 лет, а также видеоматериалы ведущих компаний аэрокосмической отрасли. Каждый день будет посвящен определенной тематике: от новинок авиационной техники до исторической авиации и пилотажных групп", - сказано в сообщении.