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В британском Фарнборо открылся международный авиасалон

В британском Фарнборо открылся международный авиасалон
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших в мире международных авиасалонов гражданской, военной и космической техники открылся в понедельник в Фарнборо в Великобритании, он продлится до 26 июля.

По сообщению его организатора, Farnborough International Limited, в этом году в салоне принимают участие представители более 1,2 тыс. различных авиационных и аэрокосмических компаний из 44 стран мира. Развернуты 27 павильонов зарубежных стран. Кроме того, на него прибыли военные делегации из 66 стран мира.

В авиасалоне представлены около 80 образцов авиационной техники. На мероприятии проведут демонстрационные полеты нескольких типов самолетов и вертолетов.

По сообщению Командования ВВС США в Европе, на авиасалоне будут представлены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, размещенные на британской авиабазе Лейкенхит, а также F-16 Fighting Falcon с авиабазы Авиано в Италии.

Помимо авиационной техники, на выставке демонстрируют авиационные и ракетные двигатели, космические аппараты, оборудование для аэропортов, ремонта и обслуживания авиационной техники, вооружение и системы воздушного контроля и наблюдения.

Авиасалон проходит раз в два года в Англии в аэропорту города Фарнборо, расположенного в 55 км к юго-западу от Лондона.

Великобритания Фарнборо
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