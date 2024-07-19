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По меньше мере шесть человек ранены при обстреле города Кременная в ЛНР

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек, по предварительным данным, получили ранения в результате обстрела со стороны украинской армии города Кременная в Луганской народной республике в пятницу, сообщил глава администрации города Вячеслав Третьяков.

"Кременная вновь подверглась обстрелам ВСУ. Сегодня противник бил по центру города. По предварительной информации, шесть человек получили ранения, в настоящее время врачи борются за их жизни", - сообщил Третьяков в своем телеграм-канале.

Третьяков отметил, что удары ВСУ пришлись по зданиям государственных учреждений, магазинам и многоквартирным домам. Также в результате обстрела произошло возгорание торговых павильонов на местном рынке, добавил он.

"После прибытия спасательных служб ВСУ вновь применили кассетные боеприпасы, но, к счастью, среди сотрудников жертв и пострадавших нет", - сообщил глава администрации Кременной.

Позже в пятницу Третьяков сообщил о ранении начальника городского отдела полиции. "В результате обстрела, произошедшего в нашем городе, был ранен начальник Кременского отдела полиции, который выехал для осмотра места происшествия", - написал глава администрации в своем телеграм-канале. По его данным, врачи оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в стабильном состоянии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
ЛНР ВСУ Кременная
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