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Семь человек пострадали при обстреле города Кременная в ЛНР

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Число пострадавших в результате обстрела города Кременная в Луганской народной республике возросло до семи, сообщил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

"На данный момент число пострадавших от обстрела Кременной в ЛНР достигло семи человек", - сообщил Мирошник в своем телеграм-канале.

По его данным, двое из пострадавших в крайне тяжелом состоянии и сейчас находятся в реанимации.

Ранее в пятницу глава администрации Кременной Вячеслав Третьяков сообщал о ранении по меньшей мере шести человек в результате обстрела Кременной в пятницу. По его данным, в числе пострадавших начальник городского отдела полиции.

ЛНР Кременная
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