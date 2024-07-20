Сотрудники МЧС РФ с начала года пресекли 27 тыс. неконтролируемых палов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - МЧС России проводит профилактические мероприятия во избежание пожаров на полях, с начала года спасатели пресекли 27 тыс. неконтролируемых палов, сообщил глава ведомства Александр Куренков в субботу.

"Сотрудники Госпожнадзора проводят проверки элеваторов, хлебоприемных пунктов и уборочной техники на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. С начала года ведомством выявлено и пресечено 27 тыс. неконтролируемых палов, из них 608 случаев выжиганий на землях сельхозназначения в нарушение запрета. 45 сельхозпредприятий мы привлекли к административной ответственности. Любое загорание - это, прежде всего, материальный ущерб для хозяйства", - приводит пресс-служба министерства слова Куренкова.

В частности, уточнили в пресс-службе, в Ставропольском крае с начала уборки зарегистрировано 27 пожаров на полях, огнем уничтожено свыше 600 га пшеницы. В Донецкой народной республике с начала года произошло более 20 крупных пожаров на землях с зерновыми культурами.

"Соблюдение противопожарных норм на хлебных полях, зернотоках, полевых станах - главная цель профилактических рейдов", - резюмировали в МЧС РФ.