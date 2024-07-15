Пожарные потушили очаги возгорания на турбазах под Новороссийском

Фото: Юрий Ходзицкий/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Спасатели устраняют оставшиеся очаги возгорания в лесном массиве села Дюрсо под Новороссийском, где огнем было охвачено 62 га, сообщает телеграм-канал "Кубань-СПАС" в понедельник.

"Все очаги пожаров на территории турбаз потушены. В данный момент идет проливка, спасатели устраняют оставшиеся очаги в лесном массиве, угрозы населенному пункту нет", - уточняют спасатели.

Как сообщалось, информация о возгорании в лесном массиве в селе Дюрсо под Новороссийском поступила в 11:29 воскресенья по московскому времени. По данным на 23:00 воскресенья, площадь пожара составляла 62 га.

В тушении задействовали два вертолета и два самолета МЧС России. Всего в ликвидации участвовали более 320 человек и 84 единицы техники. В результате пожара пострадали два человека, от госпитализации они отказались. Эвакуировано 500 человек с территории шести близлежащих баз отдыха.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ (уничтожение/повреждение лесных насаждений). Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.