Путин поздравил Лукашенко с 30-летием пребывания на посту президента Белоруссии

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о вкладе главы белорусского государства Александра Лукашенко в развитие отношений с РФ, отметил также его авторитет среди соотечественников.

Путин заявил, что с Лукашенко "неразрывно связана вся новейшая история Белоруссии, ознаменованная построением современных государственных институтов и значительными успехами в социальной и экономической сферах", говорится в поздравительной телеграмме президента РФ по случаю 30-летия пребывания Лукашенко в должности президента Белоруссии, опубликованной на сайте Кремля.

"Белорусские избиратели шесть раз подряд доверяли вам высший государственный пост, что, несомненно, свидетельствует о вашем огромном авторитете среди соотечественников", - отметил глава российского государства.

Президент РФ заявил также о вкладе Лукашенко в развитие дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между Белоруссией и РФ, "в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве".

Путин отметил, что будет рад продолжению конструктивного сотрудничества, "товарищеского диалога и тесной совместной работы".