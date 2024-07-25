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Путин и Лукашенко встретятся в четверг в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который направился с визитом в Россию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, сегодня состоится встреча двух президентов", - сказал Песков.

В середине июля Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время обсудить с Путиным украинскую проблематику.

"Подумаем, как мы будем действовать дальше", - сказал президент Белоруссии, добавив, что на Украине достаточно "нормальных людей, особенно среди военных".

"Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться", - подчеркнул президент Белоруссии.

Владимир Путин Дмитрий Песков Александр Лукашенко Белоруссия
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