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Роспотребнадзор заявил о единичных случаях заражения лихорадкой Западного Нила в РФ

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Единичные случаи заражения лихорадкой Западного Нила были зарегистрированы в РФ в этом году, большинство из них - завозные, сообщили в воскресенье в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора осуществляют непрерывный мониторинг за лихорадкой Западного Нила в России, а также за рубежом. В текущем году в РФ зарегистрированы единичные случаи заболевания, большинство из которых - завозные", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что основным способом заражения является укус комара. "Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Однако в связи с потеплением климата, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье", - добавили в ведомстве.

Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Израиле зафиксирована рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила: заболели 440 человек, из которых 32 скончались.

Роспотребнадзор лихорадка Западного Нила
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