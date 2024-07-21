Что произошло за день: воскресенье, 21 июля

Заявление российских военных о контроле над двумя селами в ЛНР и Харьковской области, перекрытие участка трассы в Бурятии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Розовка и Песчаное Нижнее в ЛНР и Харьковской области.

- Российские военные подняли в воздух МиГ-29 и МиГ-31 из-за двух стратегических бомбардировщиков США В-52Н, которые приближались к госгранице России над Баренцевым морем.

- Роспотребнадзор заявил о единичных случаях заражения лихорадкой Западного Нила в РФ, большинство из них - завозные.

- В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом, из них восемь - в реанимации.

- Участок трассы А-333 "Култук - Монды - граница с Монголией" в Бурятии временно перекрыт для движения транспорта из-за разрушений в районе мостового перехода.

- "Оренбург" на своем поле одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0 в первом туре РПЛ.

- Австралиец Оскар Пиастри (McLaren) выиграл первую гонку "Формулы-1" в карьере. Вторым на Гран-при Венгрии финишировал его напарник Ландо Норрис, третьим - Льюис Хэмилтон (Mercedes).