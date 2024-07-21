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Истребители РФ поднимались в воздух из-за бомбардировщиков США над Баренцевым морем

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные подняли в воздух истребители МиГ-29 и МиГ-31 из-за двух стратегических бомбардировщиков США В-52Н, которые приближались к госгранице России над Баренцевым морем, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США", - сказано в сообщении ведомства.

Как отметили военные, "при приближении российских истребителей американские стратегические бомбардировщики выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации".

Минобороны заявило, что полет истребителей РФ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

По данным министерства, российские самолеты благополучно вернулись на аэродромы базирования, нарушения госграницы РФ не допущено.

По информации ведомства, "групповая воздушная цель", приближающаяся к государственной границе РФ, была обнаружена в воскресенье российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря.

Российские военные заявили, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 дежурных сил ПВО.

Минобороны РФ МиГ-31 МиГ-29 США Баренцево море В-52Н
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