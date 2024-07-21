Минобороны РФ заявило о взятии под контроль сел Розовка и Песчаное Нижнее

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российская армия взяла под контроль два села в Луганской народной республике и Харьковской области - Розовку и Песчаное Нижнее, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных действий освободили населенные пункты Розовка Луганской народной республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказано в сообщении министерства.

В нем говорится, что группировка "Запад" нанесла удары по пяти украинским бригадам в Харьковской области и ДНР.

По данным министерства, в зоне ответственности группировки "Запад" армия Украины за сутки потеряла более 520 военнослужащих, две боевые бронемашины, 12 автомобилей, семь единиц артиллерии, РЛС контрбатарейной борьбы, уничтожено пять складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 34-й бригады морской пехоты, 15-й механизированной бригады ВСУ, 127-й бригады теробороны и 13-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Тихое, Циркуны, Казачья Лопань, Липцы, Волчанск, Жовтневое и Старица Харьковской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, на том направлении отражены четыре украинские контратаки.

В зоне ответственности группировки "Север" ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, три автомобиля, три гаубицы и реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, сообщили российские военные.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад и 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Часов Яр, Ильинка, Катериновка Донецкой народной республики. Отражена атака штурмового отряда 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - заявило Минобороны РФ.

По его информации, в зоне действий группировки "Юг" ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, более 10 единиц артиллерии, два склада боеприпасов.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи, нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР.

"Отражены семь контратак подразделений 95-й десантно-штурмовой, 31-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ", - сказано в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в зоне действий группировки "Центр" армия Украины потеряла до 330 военнослужащих, несколько единиц автотехники, шесть артиллерийских орудий, три полевых склада боеприпасов.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Восток" улучшила тактическое положение, нанесла удары по пяти украинским бригадам ДНР, отразила контратаку.

"ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании и М198 производства США, 122 мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, группировка "Днепр" нанесла удары по трем украинским бригадам в Запорожской области.

"Потери ВСУ составили свыше 80 военнослужащих, пять автомобилей, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - сказано в сообщении.

Российские военные за сутки уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS и склад с 400 тоннами боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США; склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ ", - говорится в сообщении министерства.

По данным военных, также поражены цеха предприятия военно-промышленного комплекса Украины, живая сила и военная техника ВСУ в 133 районах.

Российские силы ПВО за сутки уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также 40 украинских дронов самолетного типа, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 27955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23910 единиц специальной военной автомобильной техники.