Система ПВО поразила восемь беспилотников в Туапсе на Кубани

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о поражении над городом 8 беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

"По информации муниципального Ситуационного центра сегодня с 03:17 до 04:20 по Москве в районе города Туапсе система ПВО поразила 8 БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет" - написал Бойко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что обследование территории продолжается.

"Все оперативные службы были своевременно оповещены и продолжают работу", - добавил Бойко.