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Режим опасности атаки беспилотников отменен в Воронежской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На территории Воронежской области отменен режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!", - написал губернатор в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Режим опасности сохранялся в регионе около трех часов.

Ранее глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о поражении над городом 8 беспилотников в ночь на понедельник, пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Гусев Воронежская область
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