Режим опасности атаки беспилотников отменен в Воронежской области

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На территории Воронежской области отменен режим опасности атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!", - написал губернатор в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Режим опасности сохранялся в регионе около трех часов.

Ранее глава Туапсинского района Краснодарского края Сергей Бойко сообщил о поражении над городом 8 беспилотников в ночь на понедельник, пострадавших и разрушений нет.