Правительство поддержало запрет банкам открывать счета подросткам без согласия родителей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на открытие счетов для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

"Проект отзыва указывает, что правительство поддерживает указанный законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - сказал он после заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект № 579819-8 в Думу в марте 2024 года внесли депутаты Сергей Неверов и Наталья Костенко. Он содержит поправки к закону "О банках и банковской деятельности" и Гражданскому кодексу.

В пояснительной записке отмечается, что ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с лицами в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия их законных представителей. Однако несмотря на это, кредитными организациями используется практика открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей, обосновывая такой порядок открытия банковских счетов тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада. "В такой ситуации, по мнению кредитных организаций, выдача дебетовых карт несовершеннолетним не требует письменного согласия их законных представителей", - говорится в записке.

Однако в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей, также указывается в документе.

"Принятие законопроекта позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после своего трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", - отмечается в пояснительной записке.