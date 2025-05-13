Запрет банкам открывать счета подросткам без согласия родителей принят в I чтении

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете банкам открывать счета для подростков в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей - родителей, усыновителей, опекунов.

Законопроект № 579819-8 в марте 2024 года в парламент внесли депутаты Сергей Неверов и Наталья Костенко. В нем поправки к закону "О банках и банковской деятельности" и к Гражданскому кодексу.

В пояснительной записке отмечается, что ранее Банк России рекомендовал кредитным организациям при заключении договора банковского счета с лицами в возрасте от 14 до 18 лет запрашивать у несовершеннолетних письменные согласия их законных представителей. Несмотря на это, кредитными организациями используется практика открытия счетов несовершеннолетним без письменного согласия их законных представителей. Обосновывается такой порядок открытия банковских счетов тем, что при открытии счета применяются правила о договоре банковского вклада.

"В такой ситуации, по мнению кредитных организаций, выдача дебетовых карт несовершеннолетним не требует письменного согласия их законных представителей", - говорится в записке.

Однако в правоприменительной практике зачастую встречаются противоправные случаи с использованием дебетовых банковских карт, полученных несовершеннолетними без согласия их законных представителей, отмечают авторы поправок.

"Принятие законопроекта позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, а несовершеннолетним в возрасте от 14 лет после своего трудоустройства в полной мере реализовывать свои трудовые права, в том числе право на получение заработка на банковском счете", - считают депутаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, сообщал, что, по оценкам экспертов, ежегодно объем выдачи карт подросткам до 14 лет увеличивается на 20-25%; "в 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек".

"Преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан. Когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы. Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают", - рассказал он.

По его словам, "в таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений - их называют "дропперы". Володин считает, что предлагаемые законопроектом меры позволят предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасят их от необдуманных поступков.