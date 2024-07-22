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Путин поручил создать фонд поддержки спорта за счет отчислений от азартных игр

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству создать фонд по дополнительной поддержке спорта, который должен финансироваться в основном за счет отчислений от азартных игр.

Поручения президента по вопросам развития детско-юношеского спорта опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить создание некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда", - говорится в документе.

Основными целями деятельности фонда будут дополнительная поддержка детско-юношеского и массового спорта, спортивных школ, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, общероссийских и региональных спортивных федераций, а также реализация новых форматов международных спортивных соревнований и развитие спортивной инфраструктуры.

"Формирование имущества фонда осуществляется в основном за счет целевых отчислений от азартных игр (в отношении спортивных событий по соответствующим видам спорта, которые не были организованы спортивными федерациями и спортивными лигами)", - сказано в документе.

Правительству поручено обеспечить изменения в законодательство для реализации фонда.

Поручение должно быть исполнено к 10 сентября 2024 года, ответственным за это назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Владимир Путин Олимпийский комитет
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