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Депутаты доработали законопроект о самозапрете на участие в азартных играх

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике зарегистрировал новую, доработанную версию законопроекта о введении механизма добровольного отказа физических лиц от участия в азартных играх; речь идет о букмекерских конторах, тотализаторах, казино, залах игровых автоматов.

Gо новой версии законопроекта № 681514-8, заявление будет подаваться напрямую в Единый регулятор азартных игр через портал госуслуг, минуя организаторов азартных игр. В более ранней версии документа предполагалось, что физическое лицо или его попечитель может отказаться от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, отправив организатору игры заявление о включении в список отказавшихся.

Из доработанной версии убрали право попечителей подавать заявление об отказе подопечного от участия в азартных играх - теперь только сам гражданин может подать заявление через "Госуслуги".

Изменен минимальный срок отказа: теперь он составляет 12 месяцев, в то время как в более ранней версии - 4 месяца.

Вводится полный запрет на посещение игорных заведений для лиц, включенных в перечень отказавшихся от азартных игр, в то время как в более ранней версии документа отказавшимся разрешалось посещать заведения, в частности, казино, но не разрешалось делать ставки.

Игорные заведения будут обязаны размещать QR-коды, которые должны содержать ссылку на раздел "Госуслуг", где можно подать заявление о включении или исключении из перечня отказавшихся от азартных игр. В более ранней версии законопроекта, человек мог исключить себя из перечня через 4 месяца (при первом отказе) или через 12 месяцев (при повторных отказах в календарном году).

В новой версии исключение возможно не ранее чем через 12 месяцев.

Перед допуском в игорное заведение организаторы азартных игр обязаны будут проверять клиентов по централизованному перечню лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, который ведет Единый регулятор азартных игр. Перечень обновляется дважды в сутки (в 12:00 и 24:00 по московскому времени). Если клиент включен в этот перечень, ему запрещен вход в игорные заведения, а также участие в ставках, получение выигрышей и любые финансовые операции, связанные с азартными играми. Организаторы обязаны обеспечивать постоянный доступ к перечню и соблюдать установленные запреты.

Срок вступления закона в силу в случае его принятия отложен до 1 сентября 2025 года - для доработки инфраструктуры.

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