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Минсельхоз продлил по 28 апреля 2025 г. ограничения вывоза сахара в рамках экспортных соглашений

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз разрешил на период с 1 августа 2024 года по 28 апреля 2025 года вывоз из РФ в рамках экспортных соглашений только 1 тонны сахара, следует из приказа ведомства, размещенного на официальном портале правовой информации.

Документ зарегистрирован в Минюсте 22 июля.

По сути, ведомство продлило режим, который действует с 1 августа 2021 года. В настоящее время срок его действия рассчитан до 31 июля 2024 года. Единственное отличие о практики предыдущих лет - сокращенный срок действия (по 28 апреля 2025 года). Ранее такие решения принимались на весь сельхозгод (по сахару - август-июль).

Постановление правительства, допускающее заключение экспортных соглашений между производителями сахара, было принято в апреле 2020 года. Его проект был разработан ФАС России. Постановление допускает заключение соглашений между производителями сахара и/или торговцами при его экспорте за пределы ЕАЭС. Соглашения признаются допустимыми, если выполняются обязательные условия для обеспечения конкуренции.

Как считают эксперты сахарного рынка, принятое решение из-за незначительного объема фактически запрещает экспорт сахара на период до 28 апреля 2025 года в рамках экспортных соглашений.

Между тем, с начала мая этого года и по 31 августа 2024 года в РФ действует запрет на экспорт сахара. Это решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

В то же время ограничительный режим предусматривает ряд исключений. Так, поставки сахара возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах. В частности, в Армению разрешено экспортировать 28 тыс. тонн, в Белоруссию - 5 тыс. тонн, в Казахстан - 120 тыс. тонн, в Киргизию - 28,5 тыс. тонн. Эти объемы между экспортерами распределяет Минсельхоз, лицензии на экспорт выдает Минпромторг.

ЕАЭС Минсельхоз РФ
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