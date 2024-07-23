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Глава Якутии назначен председателем комиссии Госсовета по энергетике

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил главу Якутии Айсена Николаева председателем комиссии Госсоветa по направлению "Энергетика".

"Мне доверено возглавить комиссию Госсовета по направлению "Энергетика". Комиссия занимается вопросами реализации государственной политики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли и развития отечественного энергомашиностроения", - сообщил Николаев в Telegram.

Указ о назначении председателей комиссий Госсовета президент подписал 22 июля.

Владимир Путин Госсовет Якутия Айсен Николаев
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