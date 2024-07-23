Двое мариупольцев планировали поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Двое мариупольцев задержаны и арестованы в ДНР по подозрению в планах поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Это местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения.

По данным ведомства, в июне текущего года "радикалы были завербованы с использованием интернет-мессенджера сотрудником украинских спецслужб, по указанию которого, за денежное вознаграждение планировали выехать в город Белгород и совершить поджог городской мечети".

Задержанные дали признательные показания.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205.1 УК РФ (организация совершения террористического акта), они арестованы.