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Двое мариупольцев планировали поджечь мечеть в Белгороде по заданию спецслужб Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Двое мариупольцев задержаны и арестованы в ДНР по подозрению в планах поджечь мечеть в Белгороде по указанию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Это местные жители, граждане России, 1986 и 1993 годов рождения.

По данным ведомства, в июне текущего года "радикалы были завербованы с использованием интернет-мессенджера сотрудником украинских спецслужб, по указанию которого, за денежное вознаграждение планировали выехать в город Белгород и совершить поджог городской мечети".

Задержанные дали признательные показания.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 205.1 УК РФ (организация совершения террористического акта), они арестованы.

ДНР ФСБ Белгород Мариуполь
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