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Житель Ессентуков получил семь лет колонии по делу о попытке совершения теракта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сергея Станчева из Ессентуков к семи годам колонии за планирование поджога военкомата, сообщает пресс-служба суда.

Из семи лет первые два с половиной года подсудимый будет сидеть в тюрьме, остальной срок - в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Суд установил, что в январе 2023 года Станчев согласился сотрудничать с запрещенной в России украинской террористической организацией. По поручению ее представителя Станчев стал готовиться к поджогу военкомата в Пятигорске.

Обвиняемый приобрел компоненты для самодельной зажигательной смеси и приступил к ее изготовлению, но 16 февраля полицейские пресекли его действия.

Станчеву инкриминировали ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК (попытка совершения теракта).

Пятигорск Сергей Станчев Южный окружной военный суд Ростов-на-Дону Ессентуки
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