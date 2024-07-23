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Суд в Ростове-на-Дону назначил участнику батальона "Азов" 18 лет колонии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд признал гражданина Украины Ивана Черненко виновным в участии в террористическом сообществе и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

"В суде установлено, что в 2020 году подсудимый добровольно заключил контракт о прохождении военной службы в украинском военизированном националистическом объединении "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), после чего был направлен в учебный центр вооруженных сил Украины. Вплоть до мая 2022 года Черненко принимал непосредственное участие в боевых действиях в составе указанного незаконного вооруженного формирования на территории Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима по ч.2 ст.205.4 (участие в террористическом сообществе) и ст.205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Азов Ростов-на-Дону Иван Черненко Украина
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