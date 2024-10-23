Воевавший на стороне "Азова" швед заочно приговорен в РФ к 25 годам колонии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

Швед признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность).

"В суде установлено, что в период с мая 2014 года по ноябрь 2015 года Скиллт состоял на службе в качестве наемника в украинском военизированном националистическом объединении "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения", - информирует Генпрокуратура России.

По данным ведомства, "в июне 2014 года он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка, расположенных по улице Греческой в Мариуполе, совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий".

Как сообщает надзорное ведомство, в марте 2022 года Скиллт вернулся в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе Сил специальных операций ВСУ, где находился до марта 2023 года.

"За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей", - отмечает Генпрокуратура РФ.