Поиск

Воевавший на стороне "Азова" швед заочно приговорен в РФ к 25 годам колонии

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 25 годам колонии строгого режима гражданина Швеции Келла Микаэля Скиллта, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Украины, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

Швед признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность).

"В суде установлено, что в период с мая 2014 года по ноябрь 2015 года Скиллт состоял на службе в качестве наемника в украинском военизированном националистическом объединении "Азов" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) и принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения", - информирует Генпрокуратура России.

По данным ведомства, "в июне 2014 года он в ходе штурма зданий Приазовского государственного университета и банка, расположенных по улице Греческой в Мариуполе, совершил убийство ополченца ДНР, после чего покинул зону боевых действий".

Как сообщает надзорное ведомство, в марте 2022 года Скиллт вернулся в зону вооруженного конфликта в качестве наемника в составе Сил специальных операций ВСУ, где находился до марта 2023 года.

"За указанные действия он получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,4 млн рублей", - отмечает Генпрокуратура РФ.

Азов Генпрокуратура РФ ВСУ ДНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

РКН не исключил блокировки звонков с иностранных мессенджеров

Роскомнадзор зафиксировал падение трафика YouTube в РФ

Суд отменил заочный арест адвоката Павлова по делу об уклонении от обязанностей иноагента

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Москва считает сфальсифицированными итоги референдума в Молдавии

Путин призвал не затягивать с переходом к новой экономической и финсистеме

Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Закон о повышении МРОТ в 2025 году на 3 тыс. руб. одобрен сенаторами

Чемезов назвал текущие ставки ЦБ тормозом роста промышленности

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Путин допустил трансформацию зерновой биржи БРИКС в полноценную товарную биржу

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей

Парламент Петербурга предложил увеличить в РФ штрафы за плохое воспитание детей
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });