Госдума приняла закон о повышении размера судебных госпошлин

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в Налоговый кодекс, повышающие размер государственных пошлин при обращении в суды, а также увеличивающие их верхний предел с 200 тысяч рублей до 10 млн рублей в арбитражных судах и с 60 тысяч рублей до 900 тысяч рублей в судах общей юрисдикции.

Законопроект № 577665-8 правительство внесло в палату в марте 2024 года. Изначально он предусматривал смягчение условий для доступа компаний к налоговому мониторингу - форме налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие между налогоплательщиком и инспекцией.

В середине июля комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке проекта ко второму чтению рекомендовал дополнить его нормами об отмене верхнего ограничения для размера госпошлины по имущественным искам. На тот момент поправки предусматривали, что при обращении в арбитражный суд с иском на сумму свыше 50 млн рублей заявитель должен будет уплатить в казну 725 тысяч рублей плюс 0,5% от суммы, превышающей упомянутый порог, а при аналогичном обращении в суд общей юрисдикции - 320 тысяч рублей плюс 0,2%. Также поправки предусматривали повышение госпошлин и для споров за менее крупные суммы.

Однако в ходе доработки документа депутаты скорректировали его, отказавшись, в частности, от идеи отменить верхний предел размера госпошлины по имущественным искам. В результате максимальный размер госпошлины в судах общей юрисдикции составит 900 тысяч рублей, а в арбитражных - 10 млн рублей.

Были также снижены по сравнению с изначальными предложениями некоторые проектируемые размеры госпошлин при обращении в суды общей юрисдикции. Например, согласно поправкам, при иске на сумму от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей заявителю придется заплатить в казну 4 тысячи рублей, плюс с суммы свыше 100 тысяч рублей 3%, а не 4%, как предполагалось ранее. При споре о сумме от 3 млн до 8 млн рублей госпошлина составит 45 тысяч рублей, плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн рублей. До этого парламентарии предлагали взимать 30 тысяч рублей и 1% от суммы свыше 1 млн рублей.

Сейчас, по статистике Верховного суда России, требования в пределах 100 тысяч рублей составляют более 90% от всех имущественных исков в судах общей юрисдикции. Для таких исков пошлина повысится с 3,2 тысячи до 4 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты отказались от идеи сделать платной подачу заявлений об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок в судебных решениях. Две недели назад депутаты обсуждали поправки, которые предусматривали взимание за такие заявления госпошлины 5 тысяч рублей в судах общей юрисдикции и 15 тысяч рублей в арбитражных. Также не оказалось в принятом документе норм о введении госпошлины при подаче заявлений об универсальном правопреемстве в процессе, когда права и обязанности одного из его участников полностью переходят другому лицу, например в случае реорганизации юрлица или вступления человека в наследство.

Закон повышает размер госпошлины и за инициирование дела о несостоятельности должника: для организаций она вырастет с 6 тысяч до 100 тысяч рублей, для граждан - с 300 рублей до 10 тысяч рублей. Обращение в суд с заявлением о собственном банкротстве по-прежнему будет бесплатным.

Также госпошлина будет обязательна и для инициирования обособленных споров в делах о банкротстве, например о привлечении контролирующих лиц банкрота к субсидиарной ответственности. Ее размер будет составлять 50% от размера от пошлины, уплачиваемой в обычном исковом производстве. До этого депутаты предлагали закрепить в Налоговом кодексе подход ВС, согласно которому инициатор таких споров обязан оплачивать госпошлину в полном размере.

При этом от уплаты госпошлины по ряду обособленных споров (формирование конкурсной массы, реестра требований) в собственном деле о несостоятельности граждане будут освобождены. Не придется платить в казну и кредиторам, требующим включить в реестр долг перед ними, если он подтвержден вступившим в законную силу судебным актом.

В профильном комитете Госдумы накануне сообщали, что для сохранения доступности правосудия наравне с повышением ставок госпошлины документ сохраняет и льготы, связанные с возможностью уменьшения ее размера, отсрочки, рассрочки либо освобождения от ее уплаты.

Также для приказного производства сохраняются льготные правила исчисления пошлины, предполагающие оплату только 50% от стандартной ее величины. Сейчас на приказное производство приходится 85% дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства, отмечали в комитете.

Предполагается, что изменения в НК в части размера госпошлин вступят в силу через месяц после опубликования закона. Новые правила не будут распространяться на уже запущенные судебные процедуры.

Ранее глава комитета Андрей Макаров объяснил необходимость пересмотра размера госпошлин тем, что они на протяжении 15 лет практически не повышались, и это привело к утрате какого-либо экономического и регулирующего смысла при их взимании. Он говорил, что доходы от сбора судебных пошлин в 2022-м и 2023 году составили лишь 5,2% и 4,8% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.

В среднем, по данным Минфина, за счет пошлин сейчас бюджету компенсируется 5% (примерно 15 млрд рублей) от общей суммы расходов в год (300 млрд рублей).

Индексация госпошлин связана с необходимостью привести уровень софинансирования расходов на судебную систему хотя бы к тем параметрам, которые наблюдались в 2010-2014 годах, говорил 22 июля на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, в 2014 году уровень софинансирования за счет госпошлины всех затрат на судебную систему составлял порядка 20%.