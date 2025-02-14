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Конституционный суд проверит повышение госпошлин для обращения в суды

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России принял к рассмотрению запрос группы депутатов Госдумы о проверке закона, повышающего размер государственных пошлин при обращении в суды, а также увеличивающего их верхний предел с 200 тысяч до 10 млн рублей в арбитражных судах и с 60 тысяч до 900 тысяч рублей в судах общей юрисдикции.

В РоссииГосдума приняла закон о повышении размера судебных госпошлинЧитать подробнее

На сайте КС сообщается, что депутаты попросили проверить конституционность действующих с 9 сентября 2024 года в новой редакции пункта 1 статьи 333.19 и пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса. В частности, в сентябре были увеличены госпошлины за инициирование дела о несостоятельности: для организаций они выросли с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для граждан - с 300 рублей до 10 тысяч рублей. А в суде общей юрисдикции при споре о сумме от 3 млн рублей до 8 млн рублей госпошлина составит 45 тысяч рублей, плюс 0,7% от суммы свыше 3 млн рублей.

Обратившиеся в КС депутаты считают, что созданное регулирование ограничивает доступ к правосудию, а обжалуемые нормы не учитывают имущественное положение многих граждан.

"Фактически фискальное ограничение в виде повышения размера государственных пошлин вводит квазииущественный ценз при реализации права на судебную защиту. При этом повышение пошлин никак не сопровождается качественным изменением судебной системы", - говорится в запросе.

По мнению заявителей, существующие механизмы по уменьшению размера, отсрочки, рассрочки либо освобождения от уплаты госпошлины не решают возникшую проблему с доступностью правосудия. Причина в том, что гражданину и компании трудно доказать право на эту льготу, отмечают они. По данным Судебного департамента при Верховном суде за 2023 год, которые приводят депутаты, арбитражные суды первой инстанции снижали размер госпошлины только в одном случае из 5 тысяч, апелляция - в одном из 25,6 тысячи, а кассация - в одном из 47,6 тысячи.

По мнению обратившихся в КС, введение высоких госпошлин ограничивает также доступ к Конституционному суду, так как для этого заявитель должен исчерпать все возможные меры судебной защиты.

Также парламентарии считают, что закон об увеличении госпошлин был принят с нарушением существующей процедуры: соответствующие положения были включены в документ на этапе второго чтения, изменив концепцию законопроекта. Изначально законопроект предусматривал смягчение условий для доступа компаний к налоговому мониторингу - форме налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие между налогоплательщиком и инспекцией.

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