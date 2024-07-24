Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, в среду днем выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН".

"Вулкан закрыт облаками, поэтому оценка масштабов явления возможна только по сейсмическим данным", - отмечается в сообщении.

Геофизики напомнили, что накануне был опубликован прогноз усиления извержения Безымянного, согласно которому вулкан может выбросить пепел на высоту более 6 км над уровнем моря.

"Похоже, эксплозивная фаза извержения началась с более слабых выбросов и в ближайшее время следует ждать усиления. Вулкан и его ближайшие окрестности остается опасным для посещения. Наиболее опасны восточные и юго-восточные склоны вулканической постройки", - говорится в сообщении.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в течение месяца ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. Возможен сход пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 км.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.