Поиск

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, в среду днем выбросил столб пепла на высоту 5 км над уровнем моря, сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая Геофизическая служба РАН".

"Вулкан закрыт облаками, поэтому оценка масштабов явления возможна только по сейсмическим данным", - отмечается в сообщении.

Геофизики напомнили, что накануне был опубликован прогноз усиления извержения Безымянного, согласно которому вулкан может выбросить пепел на высоту более 6 км над уровнем моря.

"Похоже, эксплозивная фаза извержения началась с более слабых выбросов и в ближайшее время следует ждать усиления. Вулкан и его ближайшие окрестности остается опасным для посещения. Наиболее опасны восточные и юго-восточные склоны вулканической постройки", - говорится в сообщении.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в течение месяца ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. Возможен сход пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 км.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

Камчатка Безымянный пепел
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 июля

МИД России объявил о запрете на въезд для 13 руководителей японских компаний

Источник сообщил о следственных действиях в парке "Патриот"

Источник сообщил о следственных действиях в парке "Патриот"

Госдума приняла закон о повышении размера судебных госпошлин

Госдума в 10 раз снизила штрафы для застройщиков за нарушение договора с дольщиками

Нападение на Crocus City Hall

Потерпевшие просят суд признать теракт в Crocus City Hall страховым случаем

Потерпевшие просят суд признать теракт в Crocus City Hall страховым случаем

Госдума ввела для иностранцев ряд обязанностей для сохранения права въезда в РФ

Госдума ввела для иностранцев ряд обязанностей для сохранения права въезда в РФ

ГД приняла закон о связи работодателей с военкоматами через электронный реестр

Госдума приняла закон об упрощении выдачи вида на жительство репатриантам

Госдума приняла закон об упрощении выдачи вида на жительство репатриантам

МИД РФ сообщил о расширении санкционного списка в отношении Великобритании

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });