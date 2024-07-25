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Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил двенадцатикилометровый столб пепла

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, утром 25 июля (по местному времени), выбросил столб пепла на высоту 12 км над уровнем моря, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря. На его пути населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Для Безымянного установлен красный код авиационной опасности.

Во вторник МЧС со ссылкой на ученых сообщало, что в течение месяца ожидается извержение Безымянного с высотой пепловых выбросов до 15 км над уровнем моря. Возможен сход пирокластического потока в юго-восточном направлении протяженностью до 10 км.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке вблизи Ключевской сопки, примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота Безымянного - 2882 м.

МЧС России Камчатский край Вулкан Безымянный
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