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Госдума приняла закон об участии РАН в экспертизе учебников

Госдума приняла закон об участии РАН в экспертизе учебников
Фото: РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в среду в третьем, окончательном, чтении закон об участии Российской академии наук в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий.

Автором закона стала группа сенаторов, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В пояснительной записке отмечается, что учебники являются важнейшим элементом образовательного процесса. "Сегодня, когда каждые пять лет происходит удвоение научного знания, контроль за содержанием учебной литературы, а именно, насколько оно соответствует современным научным представлениям, становится особенно актуальным. Не менее важной задачей научной экспертизы является поиск и исправление ошибок и опечаток, допущенных авторами учебников", говорится в документе.

Работа "над ошибками" всегда была обязательным и важнейшим элементом экспертизы, указывается в пояснительной записке.

Валентина Матвиенко Госдума РАН Российская академия наук
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