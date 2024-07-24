Правительству поручено до октября закрепить гарантии по полисам ДСЖ в 2,8 млн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября 2024 года законодательно закрепить гарантии по полисам долевого страхования жизни (ДСЖ) в размере 2,8 млн рублей.

Это поручение содержится в числе прочих, сформулированных по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума 2024 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Как сказал "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев, "в настоящее время норма, согласно которой максимальная выплата из гарантийного фонда под эгидой АСВ определяется в пределах 2,8 млн рублей, внесена в соответствующий законопроект. Сам фонд еще только будет формироваться в России в сегменте страхования жизни в случае принятия закона о гарантировании. Законопроект на эту тему готовится к рассмотрению во II чтении депутатами Госдумы. Текст с поправками прошел обсуждения страховщиков и регулятора, последняя редакция законопроекта не вызывает концептуальных возражений со стороны страхового сообщества. С учетом последнего поручения президента следует ожидать, что предельная выплата из гарантийного фонда по полису долевого страхования жизни составит 2,8 млн рублей".

Источник в Госдуме сообщил агентству, что "рассмотрение законопроекта о создании системы гарантирования на рынке страхования жизни, по решению депутатов, перенесено на начало осени, работа над ним продолжится".

Разработка законопроекта о создании системы гарантирования в сегменте страхования жизни была инициирована Банком России несколько лет назад. Представители ЦБ неоднократно высказывали мнение о необходимости распространения системы гарантий в том числе на долевое страхование жизни - новый вид инвестиционного страхования, который начнет действовать с 1 января 2025 года.