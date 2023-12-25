Путин подписал закон о долевом страховании жизни

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о долевом страховании жизни (ДСЖ), соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Закон вводит в РФ новый вид страхования жизни с инвестиционной составляющей, аналог известного в международной практике unit-linked. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ.

Новый продукт страховщики смогут предлагать клиентам с 1 января 2025 года, когда вступят в силу соответствующие нормы закона.

Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию. В договоре ДСЖ будет указано, какая доля от внесенных человеком средств инвестируется, а какая приходится на страхование жизни.

Закон о ДСЖ предусматривает, что страхователь по договору является владельцем инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов или инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов. Застрахованным лицом по договору долевого страхования жизни выступает страхователь. Размер инвестдохода, подлежащего распределению по полису ДСЖ, определяется страховщиком.

Закон о ДСЖ в целом вступает в силу со дня его официального опубликования, при этом ряд статей начнет применяться с 1 января 2025 года, а некоторые - с начала 2026 года.

Банк России по закону о ДСЖ наделяется "правом в своих нормативных актах устанавливать требования к условиям и порядку осуществления долевого страхования жизни".

В закон о ДСЖ на последнем этапе подготовки были включены поправки на другую тему - об отсрочке на 1 год (до 1 января 2025 года) вступления в силу положений закона об организации страхового дела в РФ, связанных с увеличением уставных капиталов всех категорий страховщиков (за исключением страховщиков ОМС). Эти поправки также вступают в силу.