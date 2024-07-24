"Ростелеком" отметил ухудшение качества видео на YouTube и рост жалоб пользователей

Фото: "Интерфакс"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" зафиксировал ухудшение качества загрузки видео, особенно в форматах высокого разрешения, на видеохостинге YouTube, а также отмечает рост жалоб пользователей на качество работы сервиса.

"Как и сообщалось ранее, служба технического мониторинга "Ростелекома" начала фиксировать ухудшение качества загрузки видео YouTube, особенно в форматах высокого разрешения (HD, 4K). Также отмечен рост обращений в службу технической поддержки компании с жалобами на "качество работы" YouTube", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома".

В компании напомнили, что "о вероятности возникновения в ближайшее время технических проблем со скоростью загрузки видео YouTube "Ростелеком" предупредил ещё 12 июля".

"Ответственность за это несёт корпорация Google (владелец видеохостинга YouTube), которая с 2022 года не занимается расширением и обновлением своего оборудования в России, обеспечивающего работу системы Google Global Cache (GGC - предназначена для кэширования и ускорения загрузки данных). Из-за износа и исчерпания мощности оборудование Google не в состоянии справляться с существенно выросшим интернет-трафиком. Проблемы с работой GGC отражаются на абонентах всех российских операторов", - отметили в "Ростелекоме".

"Интернет-ресурсы и площадки, которые своевременно заботятся об обновлении и увеличении мощности оборудования и ПО, работают стабильно", - подчеркнули в компании.

12 июля "Ростелеком" предупредил о технических проблемах в работе принадлежащего компании Google оборудования, используемого на сетевой инфраструктуре российского оператора, что может повлиять на качество работы YouTube.

По данным компании, это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе - в основном, видеохостинга YouTube (система Google Global Cache).