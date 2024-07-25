Хинштейн предупредил о снижении скорости загрузки YouTube до 70% на следующей неделе

Эта мера коснется только стационарных компьютеров, мобильную связь она пока не затронет, заявил депутат

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о готовящихся мерах по замедлению загрузки YouTube на стационарных компьютерах.

"До конца текущей недели скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - уже до 70%", - написал Хинштейн в четверг в своем телеграм-канале.

По словам главы комитета, "эта мера коснется только "десктопных" версий, мобильную связь она пока не затронет".

"Деградация" YouTube - вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство", - отметил также Хинштейн.

По его словам, "не случайно для "приведения в чувство" YouTube выбран именно летний период, когда основная масса людей находится в отпусках и пользуется для выхода в интернет именно мобильными устройствами". "Деградация" Youtube их никак не коснется, зато сам ресурс воочию увидит, что от уговоров - государство перешло к конкретным шагам", - пояснил он.

"Ростелеком" уже фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Это связано, впрочем, не только с действиями властей, но и с наплевательством ресурса к своей корневой инфраструктуре, которую он уже давно технически не сопровождает. Пользователи также жалуются, что видеохостинг становится все менее комфортным. И это только начало!", - также написал Хинштейн.

Он подчеркнул, что "все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения".

"Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет. Тем более, что альтернативные площадки (Rutube, VK Видео) развиваются сейчас более, чем активно", - написал председатель комитета Госдумы.

12 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что власти РФ не планируют ограничивать доступ к YouTube, сложности в работе сервиса связаны с проблемами с оборудованием.

"Нет, планов таких не было", - сказал Песков тогда журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идет о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет... не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", - добавил представитель Кремля.

В тот же день, 12 июля, "Ростелеком" предупредил о возможном ухудшении работы YouTube из-за проблем с оборудованием Googlе.

Новость дополняется