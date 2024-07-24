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Песков назвал в числе проблем на пути урегулирования на Украине нелегитимность Зеленского

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой, так же как и указ о недопустимости переговоров с Москвой, это может осложнять переговорный процесс по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, выступая на встрече с выпускниками Высшей школы РАНХиГС.

Он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Зеленский однозначно утратил свою легитимность в качестве президента Украины и что анализ Конституции этой страны позволяет сделать вывод о том, кто может быть в настоящий момент преемником на этой должности руководителя страны.

"Но в настоящий момент это, безусловно, остается проблемой", - сказал Песков, заметив, что такой же проблемой является и указ президента Украины, который запрещает любому руководителю этой страны вести переговоры с Москвой.

Это, добавил он, существенно осложняет переговорный процесс.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский Владимир Путин
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