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Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах

Кремль пока не получал от Киева конкретных предложений о переговорах
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом, но конкретных предложений со стороны официальных лиц Украины пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о готовности Киева к переговорам с Москвой на основе международного права.

"Это все, скорее, такая схоластика, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали. Тема эта изредка озвучивается, но без какой-либо конкретики", - сказал Песков.

"Российская сторона продолжает оставаться открытой для переговорного процесса", - добавил он.

Ранее Подоляк заявил украинским журналистам: "Украина готова к переговорам - это главный пункт. То есть переговоры, безусловно, нужны, но пункт номер два - на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры. И здесь Украина четко говорит: ... давайте вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право, как концепцию".

Чиновник уточнил, что главное из этой концепции "международного права" представляет собой "территориальная целостность и субъектность", суверенитет государства.

Кремль Дмитрий Песков Украина Михаил Подоляк
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