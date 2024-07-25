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Над регионами России за ночь сбили 11 украинских беспилотников

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за прошедшую ночь средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 11 украинских беспилотников.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над Курской, три над Белгородской областями и четыре БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что в акватории Черного моря дежурными огневыми средствами уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июля 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Республика Крым Черное море Курская область
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