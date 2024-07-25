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На улицах Курска нашли обломки сбитых за ночь беспилотников

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - На улицах Курска утром обнаружили фрагменты и обломки сбитых беспилотников после ночной работы системы ПВО над территорией региона, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Вечером 24 июля в Курске в результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков. Заявки о нахождении фрагментов или неустановленных предметов поступили от жителей улиц Росинки, Прилужной, 1-й Кирпичной, Рябиновой", - говорится в сообщении.

Кроме того, на одной из улиц было нарушено электроснабжение и повреждена газовая труба.

Также зафиксированы повреждения личных автомобилей.

Минобороны России сообщало, что за вечер среды и минувшую ночь над территорией региона было сбито 22 украинских БПЛА самолетного типа.

Минобороны России Курск ПВО
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