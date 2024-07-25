РФ и Китай провели патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и севером Тихого океана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российские и китайские стратегические бомбардировщики провели совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана, сообщили в Минобороны РФ.

"Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила более 5 часов", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.

"В ходе полета российскими и китайскими экипажами в новом районе совместных действий отработаны вопросы взаимодействия на всех этапах воздушного патрулирования. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30СМ и Су-35С ВКС России", - сказали в Минобороны РФ.

Там подчеркнули, что "самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".

"Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран", - сказали в министерстве.

В Минобороны РФ заявили, что после совместного патрулирования все самолеты вернулись на аэродромы базирования.