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Госдеп не увидел угрозы для США в полете бомбардировщиков РФ и Китая близ Аляски

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Усиление сотрудничества России и Китая беспокоит Вашингтон, однако недавний полет самолетов РФ и КНР близ Аляски не представляет угрозу стране, заявил в четверг представитель госдепа Мэтью Миллер.

"Мы не расцениваем это как какую-либо угрозу для США", - заявил он, комментируя недавний полет российских и китайских бомбардировщиков близ Аляски.

При этом Миллер вновь отметил, что сотрудничество России и Китая, в том числе в военной сфере, по-прежнему беспокоит США.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин, говоря о том, как он воспринимает этот полет, заявил, что американские военные находятся в полной готовности в случае необходимости защищать свою страну.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) ранее в четверг сообщило, что канадские и американские истребители были направлены на перехват четырех бомбардировщиков ВВС России и Китая, которые были обнаружены в воздушном пространстве у побережья Аляски. В NORAD отметили, что "бомбардировщики не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады и оставались в международном воздушном пространстве".

Позже в Минобороны РФ сообщили, что российские и китайские стратегические бомбардировщики провели 5-часовое совместное воздушное патрулирование над Чукотским, Беринговым морями и северной частью Тихого океана.

В ведомстве отметили, что на отдельных этапах маршрута авиагруппу сопровождали истребители иностранных государств.

В Минобороны РФ подчеркнули, что "самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".

США РФ Китай
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