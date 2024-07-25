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Блокировку продаж "просрочки" хотят распространить на икру и ветпрепараты, а затем на корма

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует с 2025 года поэтапно расширить перечень маркированных товаров, в отношении которых действует разрешительный режим продаж (реализация товаров, которые согласно данным в системе маркировки являются просроченными или нелегальными, автоматически блокируется на кассе).

Ведомство опубликовало проект постановления правительства, в котором говорится, что с 1 сентября 2025 года режим автоматической блокировки будет распространен на ветпрепараты и велосипеды, с 1 октября 2025 года - на красную и черную икру, технические средства для реабилитации, безалкогольное пиво.

С 1 марта 2026 года разрешительный режим, как ожидается, будет действовать в отношении кормов для животных, с 1 мая 2026 года - в отношении растительных масел.

С 1 апреля 2027 года автоблокировку предлагается распространить на консервы.

Как напомнили в пресс-службе ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор маркировки в России), разрешительный механизм продажи маркированных товаров поэтапно внедряется в России с апреля 2024 года. Сейчас в него включено четыре группы товаров: табак, разливное пиво, вода и молочная продукция в крупной рознице. "За три месяца была заблокирована продажа не менее 4,3 млн литров просроченного пива и 9,3 млн единиц табачной продукции с признаками контрафакта. За два месяца работы такого режима в (отношении - ИФ) молочной продукции продажи просрочки снизились на 74%. В воде - на 24% сократились продажи товаров неизвестного происхождения", - сообщает ЦРПТ.

ЦРПТ Минпромторг
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